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Шойгу указал на осведомленность Москвы о попытках Киева создать «грязную бомбу»
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Шойгу указал на осведомленность Москвы о попытках Киева создать «грязную бомбу»

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Фото: Global Look Press/Oskar Eyb
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Москва знает о попытках Киева создать «грязную бомбу» и разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО. Об этом заявил 2 ноября на совместной коллегии Минобороны РФ и Белоруссии глава российского ведомства Сергей Шойгу.

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«Знаем о попытках Киева создать «грязную» ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО. Недавно президент Украины [Владимир Зеленский] призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России», — сказал он.

Министр также указал, что США вместе с европейскими странами демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны Киева, в частности провокации в отношении Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Шойгу отметил, что США используют сложившуюся вокруг Украины ситуацию для ослабления других стран, включая и своих союзников в Европе.

«Ясно, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон стремится использовать ее для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе своих союзников в Европе», — пояснил министр.

По словам Шойгу, западные страны даже поощряют эскалацию конфликта на Украине, накачивая ее вооружением и обеспечивая развединформацией.

«Постоянно идет накачивание украинских вооруженных сил современным вооружением и боеприпасами. НАТО обеспечивает их развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наемников, ведет против нас информационную и санкционную войну», — заключил глава Минобороны РФ.

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию с «грязной бомбой». Минобороны России отмечало, что при подрыве радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1,5 тыс. км. Российское оборонное ведомство привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, в свою очередь, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

Спустя два дня, 25 октября, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что украинские власти пытаются свернуть программу применения «грязной бомбы», после того как Россия обратила на это внимание.

В тот же день постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направятся в Киев и город Желтые Воды, чтобы проверить сообщения о «грязной бомбе».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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