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СМИ узнали о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой»

«РИА Новости»: киевский режим готовит на Украине провокацию с «грязной бомбой»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka
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Украинские власти готовят на территории своей страны провокацию, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса или так называемой «грязной бомбой». Об этом 23 октября со ссылкой на источники в нескольких странах, в том числе на Украине, сообщает агентство «РИА Новости».

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Отмечается, что цель провокации — обвинить Россию в применении оружие массового уничтожения и тем самым запустить во всем мире мощную антироссийскую кампанию.

Так, по данным источников, Киев под руководством западных кураторов уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды (Днепропетровская область), а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить необходимый снаряд. Работы над «грязной бомбой» уже на завершающей стадии.

Одновременно с этим украинский президент Владимир Зеленский поручил сотрудникам своей администрации осуществлять негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи Киеву компонентов ядерного оружия.

Инициаторы провокации рассчитывают на то, что в случае ее реализации мировое сообщество крайне жестко отреагирует на инцидент, Москва потеряет поддержку ключевых партнеров, а Запад вновь сможет поднять вопрос лишения России статуса постоянного члена СБ ООН.

Примечательно, что сам Киев многократно отмечал желание получить ядерное оружие. В середине февраля Зеленский заявил о желании инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. Он допустил выход страны из Будапештского соглашения, которое установило неядерный статус государства.

Комментируя опасные игры Киева по планам обретения ядерного оружия, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этому необходимо поставить заслон. Также она усомнилась в том, что можно верить заявлениям США об отсутствии обсуждений с Украиной вопроса размещения на ее территории ядерного вооружения.

5 марта экс-премьер Украины Николай Азаров обратил внимание на то, что у Киева есть техническая возможность для ядерных разработок, однако данная задача для страны неактуальна. Он предположил, что при необходимости Украина могла бы стать ядерной державой за 2–3 года.

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