Сейчас наблюдаются признаки того, что украинские власти пытаются свернуть программу применения «грязной бомбы», после того как Россия обратила на это внимание, заявил журналистам первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Если бы вы читали украинские Telegram-каналы, вы бы увидели, что сейчас поднялась большая суета в украинских правящих кругах из-за кампании, которую мы начали запускать, и есть много признаков того, что они пытаются, своего рода, свернуть эту программу», — сказал Полянский.

По его словам, у Киева есть достаточно времени, прежде чем инспекторы МАГАТЭ приедут с проверкой, так как «грязная бомба» — это не очень сложное устройство». Он также выразил сомнение, что подобная деятельность Киева не возобновится после визита инспекторов.

В этот же день Полянский отметил, что угроза применения «грязной бомбы» Украиной высока и что Киев имеет все возможности для ее производства. При этом он отметил, что новая цель для украинского президента Владимира Зеленского — это прямое столкновение России и НАТО.

В этот же день постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направятся в Киев и город Желтые Воды (Днепропетровская область), чтобы проверить сообщения о «грязной бомбе».

23 октября стало известно, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию. Для этого может быть использован маломощный ядерный боеприпас, или так называемая грязная бомба.

Минобороны РФ отмечало, что при подрыве такой бомбы радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1,5 тыс. км.

После этого Киев мог бы обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения для запуска масштабной антироссийской кампании по всему миру.

24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу». Отмечалось, что Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва бомбы.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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