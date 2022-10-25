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Полянский указал на высокую угрозу применения Киевом «грязной бомбы»

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Фото: ТАСС/Zuma
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Россия полагает, что угроза применения «грязной бомбы» Украиной высока. Кроме того, Киев имеет все возможности для ее производства, заявил 25 октября заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Атомный монтаж: Украина заканчивает создание «грязной бомбы»
Готовится провокация с целью обвинить Россию в применении ядерного оружия, уверены в Минобороны РФ

«Мы полагаем, что это очень серьезная опасность, серьезная угроза. У Украины есть возможность и у Украины есть все причины для ее применения», — рассказал он журналистам.

По словам Полянского, новая цель для украинского президента Владимира Зеленского — прямое столкновение России и НАТО.

Он также добавил, что в ходе закрытого заседания Совета Безопасности, на котором поднимался вопрос о «грязной бомбе», всем заинтересованным сторонам были показаны доказательства, касаемо готовящейся провокации Киева.

Ранее во вторник постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направятся в Киев и город Желтые Воды (Днепропетровская область), чтобы проверить сообщения о «грязной бомбе».

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Для этого может быть использована маломощный ядерный боеприпас или так называемая грязная бомба.

Минобороны РФ отмечало, что при подрыве такой бомбы радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 км.

После этого Киев мог бы обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения для запуска масштабной антироссийской кампании по всему миру.

24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу». Отмечалось, что Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва бомбы.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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