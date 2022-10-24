Москва призвала Киев и его западных кураторов прекратить провокации с «грязной бомбой»

Москва требует от Киева прекратить провокационные действия по подготовке «грязной бомбой». Об этом заявила 24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Требуем от киевского режима прекратить провокационные действия, а контролирующих западных спонсоров — проявить чувство ответственности и одернуть своих подопечных», — заявила дипломат. Ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.

По ее словам, Киев уже приступил к реализации этой провокации. Так, по сведениям ведомства, Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

«Не исключаем оказание содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для «грязной бомбы», — рассказала Захарова.

Дипломат отметила, что цель этой провокации состоит в том, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения. Она указала, что власти Украины и их западные кураторы рассчитывают, что «это выльется в мощную антироссийскую кампанию», которая, как ожидается авторами провокации, подорвет доверие к Москве ее партнеров, а также приведет к изоляции РФ на международной арене.

«По всем признакам украинская сторона пытается разыграть сценарий, аналогичный провокации в Буче, когда нас попытались безосновательно обвинить в жертвах среди мирного населения. <...> Требуем от киевских властей и контролирующих их западных спонсоров прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных мирных граждан», — добавила представитель МИД РФ.

Захарова также подчеркнула, что «опасно доводить дело до эскалации», а Западу «не следует измерять ширину красной линии».

Ранее в понедельник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщили, что Россия направит 24 октября Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо в связи с планируемой Киевом провокацией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в свою очередь, что Россия разберется до конца в вопросе подготовки Киевом «грязной бомбы», так как у Москвы «есть живой интерес не допустить подобной жуткой провокации». Он указал на то, что российская сторона перепроверила информацию о подготовке Киевом бомбы и у нее есть серьезные основания полагать, что это не пустое подозрение.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов также рассказал, что, по сведениям российского оборонного ведомства, работы по созданию «грязной бомбы» киевским режимом находятся на завершающей стадии.

Он напомнил, что при подрыве такой «грязной бомбы» содержащееся в ней радиоактивное вещество распыляется ударной волной, за которой следует радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Кириллов также предупредил, что это может привести к возникновению лучевой болезни у населения.

Известно, что Минобороны России организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. Ведомство привело в готовность силы и средства на случай подрыва Киевом «грязной бомбы». По данным ведомства, Киев проведением такой провокации «рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию как ядерного террориста».

О готовности украинских властей провести на своей территории такую провокацию стало известно 23 октября.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».