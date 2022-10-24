Минобороны РФ сообщило о завершении Украиной создания «грязной бомбы»

Минобороны располагает данными о планировании Украиной провокации, связанной с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. Об этом сообщил 24 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии», — рассказал он.

Кириллов также отметил, что в Минобороны располагают сведениями о контактах офиса президента Украины Владимира Зеленского с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Для этого, по его словам, на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал.

«Так, на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания «грязной бомбы» — это три действующие атомные электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская с 9 бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тыс. т обогащенного до 1,5% оксида урана», —пояснил он.

Кириллов также подчеркнул, что на Украине есть научная база — Харьковский физико-технический институт. Он рассказал, что ученые из этого института принимали участие в ядерной программе СССР. По его словам, там на сегодняшний день функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки «Ураган». Кроме того, в Институте ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности, отметил он.

«Хочу напомнить, что «грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни», — добавил Кириллов.

Он рассказал, что, по планам Киева, подрыв такого боеприпаса можно будет «замаскировать» под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. В дальнейшем наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе. Впоследствии в применении тактического ядерного оружия будут обвинять Россию, отметил Кириллов.

«Подобные технологии информационной войны уже использовались Западом в Сирии, когда «Белые каски» снимали там пропагандистские ролики о применении химического оружия правительственными войсками», — заключил Кириллов.

О готовности украинских властей провести на своей территории провокацию, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса, или так называемой грязной бомбы, стало известно 23 октября.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».