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Россия поднимет в ООН вопрос о подготовке Украиной «грязной бомбы»

Лавров: Россия поставит в ООН вопрос о подготовке Украиной «грязной бомбы»
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Россия намерена поставить в ООН вопрос о подготовке Украиной «грязной бомбы». Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«После вчерашних телефонный переговоров министра обороны России Сергея Шойгу со своими коллегами мы предприняли необходимые шаги по постановке этого вопроса в международных структурах, прежде всего в ООН в Нью-Йорке, и сегодня наши представители будут этим заниматься в расчете на заинтересованное и профессиональное обсуждение тех проблем, которые мы затронем», — сказал Лавров журналистам.

Он добавил, что Россия разберется до конца в вопросе подготовки Киевом «грязной бомбы», так как у Москвы «есть живой интерес не допустить подобной жуткой провокации».

Лавров также указал на то, что российская сторона перепроверила информацию о подготовке бомбы и у нее есть серьезные основания полагать, что это не пустое подозрение.

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Днем ранее сообщалось, что киевские власти готовят на территории Украины провокацию, связанную с подрывом маломощного ядерного боеприпаса, или так называемой грязной бомбы, с целью обвинения России в применении оружия массового уничтожения. Предполагается, что в случае ее осуществления мировое сообщество жестко отреагирует на инцидент, и тогда Россия потеряет поддержку ключевых партнеров, а Запад снова сможет говорить о лишении ее статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

В тот же день министр обороны России провел телефонные переговоры с главами военных ведомств четырех стран — Великобритании, Турции, Франции и США. В ходе разговора Шойгу заявил, что Киев готовит возможную провокацию с применением «грязной бомбы». Министр также указал, что ситуация на Украине имеет устойчивую тенденцию к неконтролируемой эскалации.

До этого Киев неоднократно заявлял о желании отказаться от неядерного статуса. Так, в феврале Зеленский выступил с предложением инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. Он допустил выход страны из Будапештского соглашения, которое установило неядерный статус государства.

Комментируя опасные игры Киева по планам обретения ядерного оружия, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этому необходимо поставить заслон. Также она усомнилась в том, что можно верить заявлениям США об отсутствии обсуждений с Украиной вопроса размещения на ее территории ядерного вооружения.

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