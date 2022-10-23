Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром. Предметом обсуждения стала ситуация на Украине, сообщили в воскресенье, 23 октября, в Минобороны РФ.

«Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Сергей Шойгу довел до турецкого коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — говорится в сообщении.

В этот же день Шойгу переговорил по телефону с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню. Министр довел до сведения французского коллеги обеспокоенность Москвы в связи с угрозами украинских провокаций. В разговоре Шойгу указал, что текущая ситуация на Украине имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации.

Ранее в воскресенье сообщалось, что киевские власти готовят на территории Украины провокацию, связанную с подрывом маломощного ядерного боеприпаса или так называемой «грязной бомбы». Целью провокации является обвинение России в применении оружия массового уничтожения, чтобы запустить во всем мире мощную антироссийскую кампанию и подорвать доверие к Москве.

Предполагается, что в случае ее осуществления мировое сообщество жестко отреагирует на инцидент, и тогда Россия потеряет поддержку ключевых партнеров, а Запад снова сможет заговорить о лишении ее статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

По данным источников в разных странах, задача изготовить такую бомбу была поставлена перед руководством Киевского Института ядерных исследований и Восточного горно-обогатительного комбината в городе Желтые Воды в Днепропетровской области. Отмечается, что работы над «грязной бомбой» почти завершены.

До этого Киев неоднократно заявлял о желании отказаться от неядерного статуса. Так, в феврале Зеленский выступил с предложением инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. Он допустил выход страны из Будапештского соглашения, которое установило неядерный статус государства.

Комментируя опасные игры Киева по планам обретения ядерного оружия, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этому необходимо поставить заслон. Также она усомнилась в том, что можно верить заявлениям США об отсутствии обсуждений с Украиной вопроса размещения на ее территории ядерного вооружения.