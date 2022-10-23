Шойгу обсудил с французским коллегой ситуацию на Украине

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России.

В частности, министры обсудили ситуацию на Украине.

«Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», — отметили в российском военном ведомстве.

Шойгу довел до сведения французского коллеги обеспокоенность Москвы в связи с угрозами украинских провокаций.

21 октября Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

Остин в разговоре с российским коллегой заявил о важности поддержания открытыми каналов коммуникации в условиях российской спецоперации на Украине.

После этого заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх уточнила, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

20 октября министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о важности поддержания связи с российским коллегой Сергеем Шойгу. Он добавил, что с российской стороной необходимо обсуждать важные вопросы.

В сентябре заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия не испытывает недостатка в каналах коммуникации с США по вопросам Украины. Он пояснил, что для этого работают посольства, есть возможность вести телефонные переговоры.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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