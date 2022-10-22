Пентагон назвал телефонный разговор Шойгу и Остина инициативой США
Телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина состоялся по инициативе американской стороны. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщила заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх.
«Сегодняшний день просто предоставил хорошую возможность, подходящую для того, чтобы этот звонок состоялся посреди всех этих событий. Просто день, наиболее подходящий для беседы», — сказала она на пресс-конференции.
Так Сингх прокомментировала вопрос журналиста о причинах или поводе для звонка Остина российскому коллеге.
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