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Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»

Минобороны РФ привело силы в готовность к выполнению задач в условиях радиации
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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы». Об этом сообщил 24 октября на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», — сказал он.

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Кириллов также рассказал, что по сведениям Минобороны РФ, работы по созданию «грязной бомбы» киевским режимом находятся на завершающей стадии.

Он напомнил, что при подрыве такой «грязной бомбы» содержащееся в ней радиоактивное вещество распыляется ударной волной, за которым следует радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Кириллов также предупредил, что это может привести к возникновению лучевой болезни у населения.

По данным Минобороны, Киев проведением такой провокации «рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию как ядерного террориста».

Также по сведениям ведомства, офис президента Украины Владимира Зеленского запрашивал у Великобритании технологии создания ядерного оружия.

Кроме того, военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что в случае взрыва «грязной бомбы» заражение распространится в радиусе от 500 м до 1 км, впоследствии все реактивы начнут уходить в почву. По его словам, если такого вида оружие «рвануть в воде, то это все пронесется по течению, ляжет на дно и постепенно будет уходить».

О готовности украинских властей провести на своей территории такую провокацию стало известно 23 октября.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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