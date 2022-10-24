Минобороны заявило о контактах Зеленского с Лондоном по ядерному оружию

Офис президента Украины Владимира Зеленского запрашивал у Великобритании технологии создания ядерного оружия. Об этом 24 октября заявили на брифинге в Министерстве обороны России.

«По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии. Кроме того, располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия», — рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал. Он включает в себя предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания «грязной бомбы», в том числе три действующие атомные электростанции.

Также Кириллов отметил, что Киев планирует замаскировать подрыв «грязной бомбы» под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран.

Ранее в этот же день директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что страны мира не должны допустить обладания Украиной ядерным оружием. Он напомнил, что стремление киевского режима обладать ядерным оружием человечество видело со дня выступления Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене.

При этом Великобритания, Франция и США отвергли утверждения России о том, что Украина готовится применить так называемую грязную бомбу на своей территории. Об этом главы МИД европейских стран и Госдепартамент США заявили после переговоров своих министров обороны с главой российского ведомства Сергеем Шойгу по его запросу.

Тогда же военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что в случае взрыва «грязной бомбы» заражение распространится в радиусе от 500 м до 1 км, впоследствии все реактивы начнут уходить в почву. По его словам, если такого вида оружие «рвануть в воде, то это всё пронесется по течению, ляжет на дно и постепенно будет уходить».

О готовности украинских властей провести на своей территории провокацию, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса, или так называемой грязной бомбы, стало известно 23 октября.

В этот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на Украине. Также в воскресенье Шойгу провел телефонные переговоры с коллегами из Турции, Великобритании и Франции, в которых он довел до собеседников озабоченность Москвы по поводу возможных провокаций со стороны Украины.

Киев многократно отмечал желание получить ядерное оружие. В середине февраля Зеленский заявил о желании инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. Он допустил выход страны из Будапештского соглашения, которое установило неядерный статус государства.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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