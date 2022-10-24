В Британии, Франции и США отвергли сообщения о создаваемой Киевом «грязной бомбе»

Великобритания, Франция и США отвергли утверждения России о том, что Украина готовится применить так называемую грязную бомбу на своей территории. Об этом 23 октября заявили главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении, главы дипведомств трех государств выражают «неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». А также они заверяют, что намереваются и дальше «поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется».

«Министры обороны трех наших стран говорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его запросу. Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории», — отмечено в документе.

Также главы дипведомств указали, что они не приемлют любые предлоги использовать данное утверждение для эскалации конфликта на Украине со стороны России.

Ранее в понедельник военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что в случае взрыва «грязной бомбы» заражение распространится в радиусе от 500 м до 1 км, впоследствии все реактивы начнут уходить в почву. По его словам, если такого вида оружие «рвануть в воде, то это все пронесется по течению, ляжет на дно и постепенно будет уходить».

О готовности украинских властей провести на своей территории провокацию, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса, или так называемой грязной бомбы, стало известно 23 октября.

В этот же день глава Минобороны РФ в ходе телефонных переговоров обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на Украине. Также в воскресенье Шойгу провел телефонные переговоры с коллегами из Турции, Великобритании и Франции, в которых он довел до собеседников озабоченность Москвы по поводу возможных провокаций со стороны Украины.

Киев многократно отмечал желание получить ядерное оружие. В середине февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. Он допустил выход страны из Будапештского соглашения, которое установило неядерный статус государства.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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