Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с британским коллегой Беном Уоллесом ситуацию на Украине. Телефонный разговор состоялся 23 октября, сообщили в российском ведомстве.

«Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии С.К.Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее в этот день Шойгу провел телефонные переговоры с главой минобороны Турции Хулуси Акаром по смежной тематике. Российский министр довел до турецкого коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

В этот же день появилась информация о том, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса или так называемой «грязной бомбой». Целью провокации названо желание обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения.

Примечательно, что сам Киев многократно отмечал желание получить ядерное оружие. В середине февраля Зеленский заявил о желании инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. Он допустил выход страны из Будапештского соглашения, которое установило неядерный статус государства.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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