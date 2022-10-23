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Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Украине

Шойгу обсудил с главой Пентагона Остином ситуацию на Украине
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином ситуацию на Украине. Об этом 23 октября сообщает российское оборонное ведомство.

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«Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье Шойгу обсудил с британским коллегой Беном Уоллесом ситуацию на Украине. Он довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Также 23 октября Шойгу провел телефонные переговоры с главой минобороны Турции Хулуси Акаром. Речь шла, в том числе, и о возможной провокации со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

В ходе телефонных переговоров с французским коллегой Себастьяном Лекорню Шойгу также поднял аналогичный вопрос.

Ранее в воскресенье сообщалось, что киевские власти готовят на территории Украины провокацию, связанную с подрывом маломощного ядерного боеприпаса или так называемой «грязной бомбы». Целью провокации является обвинение России в применении оружия массового уничтожения, чтобы запустить во всем мире мощную антироссийскую кампанию и подорвать доверие к Москве.

По данным источников в разных странах, задача изготовить такую бомбу была поставлена перед руководством киевского Института ядерных исследований и Восточного горно-обогатительного комбината в городе Желтые Воды в Днепропетровской области. Отмечается, что работы над «грязной бомбой» почти завершены.

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