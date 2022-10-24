Военный эксперт Шурыгин рассказал о последствиях взрыва «грязной бомбы»

В случае взрыва «грязной бомбы» заражение распространится в радиусе от 500 м до 1 км, впоследствии все реактивы начнут уходить в почву. Об этом 24 октября рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Что такое «грязная бомба»? Для ее создания надо расковырять бочку с ядерными отходами с какой-нибудь электростанции, вложить их в капсулу и потом рвануть 100 кг тротила», — сказал он.



По его словам, если такого вида оружие «рвануть в воде, то это всё пронесется по течению, ляжет на дно и постепенно будет уходить».

«Чтобы сделать радиоактивными воды Днепра, я даже не знаю, сколько надо туда сливать. Можно вспомнить, что Фукусима полгода травила море и никто этого даже не заметил. Не очень понятен замысел украинских властей. Если они хотят это свалить на нас, это будет непросто: у нас есть «чистые» бомбы, и зачем нам «грязная» — совершенно непонятно», — добавил Шурыгин.

О готовности украинских властей провести на своей территории провокацию, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса или так называемой «грязной бомбы», стало известно 23 октября.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что Украина продолжает проводить провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

В воскресенье ВФУ выпустили более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине Энергодара и прилегающей к атомной станции территории. Удары наносились из Днепропетровской области.

Ответным ударом огневые средства противника были подавлены. Жертв и разрушений нет, радиационная обстановка в норме, отметили в российском военном ведомстве.

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В ожидании провокаций: может ли Украина применить «грязную бомбу»