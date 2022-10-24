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Глава СВР Нарышкин призвал мир не допустить получения Украиной ядерного статуса

Директор СВР Нарышкин: мир не должен допустить обладания Киевом ядерным оружием
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Страны мира не должны допустить обладания Украиной ядерным оружием. Об этом 24 октября заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

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Он напомнил, что стремление киевского режима обладать ядерным оружием человечество видело со дня выступления президента Украины Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене.

«И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить», — подчеркнул глава СВР.

В феврале Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, в частности, что Украина может выйти из Будапештского меморандума, по которому отказалась от своей части ядерного наследства СССР.

Также Нарышкин напомнил, что 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал главам военных ведомств США, Франции, Великобритании и Турции озабоченность о возможном применении Киевом «грязной бомбы».

О готовности украинских властей провести на своей территории провокацию, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса, стало известно 23 октября.

В тот же день после звонков Шойгу Великобритания, Франция и США отвергли утверждения России о том, что Киев готовится применить так называемую грязную бомбу на своей территории.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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