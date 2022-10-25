Эксперты МАГАТЭ направятся в Киев после сообщений о «грязной бомбе»

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направятся в Киев и город Желтые Воды (Днепропетровская область) после сообщений России о подготовке Украиной «грязной бомбы». Об этом 25 октября заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.

«Обычно такого рода инспекции сопряжены с отбором проб, а на их анализ уходит довольно много времени, месяца два, как правило», — рассказал Ульянов в эфире «Россия 24»

По его словам, первые предварительные итоги поездки появятся только через неделю. Окончательные же заключения опубликуют «нескоро», резюмировал Ульянов.

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Для этого может быть использована маломощный ядерный боеприпас или так называемая грязная бомба.

Минобороны РФ отмечало, что при подрыве такой бомбы радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 км.

После этого Киев мог бы обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения для запуска масштабной антироссийской кампании по всему миру.

24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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