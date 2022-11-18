Белый дом согласился с утверждением Москвы о недопустимости ядерной войны

Вашингтон согласен с Москвой в том, что в ядерной войне нельзя победить и она не должна быть развязана. Об этом 18 ноября заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

«Российское руководство заявляет, что ядерную войну нельзя выиграть, а также что она никогда не должна быть развязана. Мы согласны с этим утверждением», — отметил он.

Кирби добавил, что США считают особенно важным поддерживать каналы коммуникаций с Россией открытыми.

«Это необходимо, чтобы избежать любых возможных просчетов в ядерной сфере», — заключил представитель Белого дома.

17 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и США договорились в Анкаре не применять ядерное оружие. Новой мировой войне нельзя давать ни единого шанса, подчеркнул он.

Ранее, 15 ноября, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател рассказал, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился с главой Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить вероятные последствия применения ядерного оружия.

В тот же день в Белом доме заявили, что встреча состоялась для поддержания «каналов связи» между США и РФ открытыми. Там сообщили, что целью встречи была передача сигнала о последствиях возможного применения Москвой ядерного оружия, а урегулирование на Украине не обсуждалось.

Встреча Нарышкина и Берна состоялась 14 ноября. Стороны обсуждали в том числе управление рисками.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что инициатива о переговорах исходила от американской стороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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