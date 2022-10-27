«Громовое» предупреждение: зачем нужны учения стратегических ядерных сил РФ

Под руководством президента России Владимира Путина 26 октября стартовали учения стратегических сил «Гром-2022». По легенде маневров отрабатывался массированный ядерный удар в ответ на ядерное нападение на РФ. В первый день проведены тренировочные пуски. В них участвовали все составляющие российской ядерной триады — ракетные комплексы «Ярс», атомная подводная лодка «Тула», запустившая баллистическую ракету «Синева», а также стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Все учебные цели успешно поражены. По мнению экспертов, маневры, проходящие на фоне учения стран НАТО в Европе, преследуют несколько целей, в том числе напомнить, что в ядерной войне не бывает победителей.

Триада в деле

К стратегическим учениям «Гром-2022» привлекаются все компоненты российской ядерной триады: ракетные войска стратегического назначения, подводные силы и дальняя авиация.

В среду, в первый день учений, под руководством президента прошла тренировка стратегических сил сдерживания, в ходе которых были отработаны ракетные пуски.

— Товарищ Верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации, под вашим руководством проводится тренировка по управлению ВС РФ, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника, — доложил министр обороны Сергей Шойгу главе государства.

С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». А из акватории Баренцева моря по этому пункту назначения выпущена баллистическая ракета морского базирования «Синева». Кроме того, дальняя авиация отработала пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что в тренировке участвовали ракетный комплекс «Ярс», подводная лодка «Тула» и бомбардировщики Ту-95МС.

«В ходе мероприятия проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками», — сообщила пресс-служба Кремля.

По итогам маневров все задачи были выполнены. Выпущенные ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

— В этот раз учения стратегических сил посвящены необычной тематике, раньше такого вроде бы не было: они тренировались наносить массированный ответный удар на ядерный удар по территории России, — рассказал «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев. — Такой легенды раньше не звучало. Во время таких учений, кроме единичных пусков ракет разных типов, проводятся испытания системы боевого управления стратегических ядерных сил. Она используется для доведения приказов от Верховного главнокомандующего и Генерального штаба до пусковых установок стратегических ракет.

По мнению эксперта, такие учения необходимо проводить время от времени и тому есть несколько причин.

— Во-первых, надо тренироваться. Второй момент — тренировки проходят на фоне ядерных учений НАТО в Европе, — пояснил Дмитрий Корнев. — Думаю, это совпадение не случайно. НАТО тренируется, мы тоже тренируемся. Мы демонстрируем готовность наших стратегических ядерных сил к любым неожиданностям. А кроме того, в дни, когда идет специальная военная операция, учения стратегических ядерных сил показывают, что не надо каким-то третьим силам лезть в ход операции.

Показательное выступление

Учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Стойкий полдень») с участием 14 стран проходят с 17 октября. В альянсе анонсировали тренировочные полеты, в частности, над Бельгией, Северным морем и Великобританией. НАТО отмечало, что маневры плановые и не связаны с какими-либо текущими событиями в мире. Завершиться они должны 30 октября.

— Военная доктрина России исходит из того, что мы не наносим первый, обезоруживающий или какой-то там еще ядерный удар, — рассказал «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. — Мы наносим ядерный удар в случае нападения на нашу страну, при экзистенциальной угрозе. А у Соединенных Штатов этого нет. И, отрабатывая атаки на нашу страну, они следуют концепции превентивного удара. То, что были проведены тренировки российской ядерной триады, — это своего рода ответ США. Чтобы они не забывали, что в ядерной войне не может быть победителей. Потому что у меня впечатление, что они чем дальше, тем больше исходят из иллюзии победы в ядерной войне.

Плановые учения стратегических сил в России проводятся регулярно. В прошлый раз тренировка проходила в феврале. Тогда вместе с главой российского государства за ними наблюдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Учения проходили в два этапа. На первом отрабатывались действия с использованием «оружия повышенной потенциальной опасности», а на втором — «санкционирование и массированное применение стратегических наступательных сил в ответно-встречном ударе». Сначала корабли ВМФ провели пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Цирконов». На полигоне Капустин Яр оперативно-тактические комплексы «Искандер» отстрелялись крылатыми ракетами наземного базирования. Самолеты воздушно-космических сил успешно применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».