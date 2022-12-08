Все участники специальной военной операции — это герои, которые выполняют великую миссию по защите Отечества . Об этом Владимир Путин заявил 8 декабря на торжественной церемонии вручения медалей «Золотая Звезда», которая прошла в Кремле в преддверии Дня героев Отечества. Он подчеркнул: страна этого никогда не забудет. В неформальной беседе с военными Владимир Путин объяснил и необходимость ударов по инфраструктуре Украины .

Каждый из вас герой

В торжественном мероприятии в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приняли участие более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В том числе Герои Советского Союза, России и кавалеры ордена Святого Георгия. Перед началом церемонии Владимир Путин обратился к участникам встречи .

« Сегодня мы отдаем дань уважения героям Отечества. Люди разных эпох, времен, судеб и характеров, все они навеки вписали свои имена в историю нашего государства , совершили подвиги, выдающиеся поступки — ратные, трудовые, гражданские — во имя Родины, во имя наших людей», — сказал глава государства.

Вы выполняете великую Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме в Кремле накануне Дня героев Отечества Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Россия чтит каждого, кто своим мужеством и самоотверженностью заслужил высокие звания кавалера ордена Святого Георгия, ордена Славы, Героя СССР и РФ. Президент подчеркнул: « В наши дни особенно остро ощущаем, что связь времен неразрывна, что священное чувство любви к Родине передается из поколения в поколение, является безусловной, наивысшей ценностью ». России не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями. Тем не менее на любые попытки посягнуть на «безопасность нашего государства, его независимость народ отвечал своим несокрушимым единством, стеной вставал за родную землю на полях сражений и в тылу», напомнил российский лидер.

« Вы выполняете великую миссию. Когда вы говорите о Родине, то никогда не должны забывать, что Родина — это не просто территория . Это люди прежде всего, которых вы защищаете», — добавил он.

Медали «Золотая Звезда» были прежде всего удостоены военнослужащие, которые проявили исключительную доблесть и отвагу в ходе СВО.

«Искренне благодарю вас за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию, — сказал Владимир Путин. — Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой . И я очень хочу, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец, теплоту этой поистине всенародной поддержки».

По словам президента, судьбы и подвиги героев Отечества служат важнейшим моральным ориентиром для большинства граждан России.

«С праздником — с Днем героев Отечества!» — поздравил собравшихся Владимир Путин.

Вы выполняете Российские военнослужащие, удостоенные звания Героя России, на торжественном приеме в Кремле накануне Дня героев Отечества Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

После этого глава государства лично вручил награды отличившимся. А военнослужащие поблагодарили верховного главнокомандующего за высокую оценку их работы, а также заверили в том, что выполнят все поставленные перед ними задачи.

« Бесспорно, это не только моя заслуга. Прежде всего это заслуга бойцов и командиров спецназа Росгвардии — их стойкость, героизм и верность присяге, — сказал полковник Сергей Белозеров. — Да, действительно выполняем непростые боевые задачи, чаще критически опасные» .

Он заверил главу государства, что войска Росгвардии продолжат выполнять все поставленные цели на высоком уровне профессионализма во благо будущего России.

«Для меня высокая честь находиться в главном зале нашей страны и быть удостоенным высшей награды нашей Родины — медали «Золотая Звезда». Это заслуга всех моих подчиненных десантников, с которыми мы вместе ведем борьбу с нацистской нечистью» , — добавил подполковник Сергей Иштуганов.

История смелости

С торжественными словами к награжденным и президенту также обратился первый зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов.

«Товарищ верховный главнокомандующий, уважаемые друзья. Русские воины всегда выступали на защиту нашего Отечества с высоким чувством чести, достоинства и воинского долга. Мы все глубоко убеждены, что таких героев, как Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, Роман Филиппов, нет ни в одной стране», — отметил парламентарий.

Вы выполняете Президент РФ Владимир Путин и полковник, начальник оперативного управления, заместитель начальника штаба Восточного округа войск национальной гвардии РФ Сергей Белозеров, удостоенный звания Героя России, на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле накануне Дня героев Отечества Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По его словам, это бесстрашие перед последним боем во имя будущего живет в каждом гражданине РФ, потому что это исторический код нашей нации.

«Мы всегда будем двигаться только к победе. Наша сила воли, отвага, мужество, героизм всегда будут ярким примером для подрастающих и будущих героев Российской Федерации, и так будет всегда: от поколения к поколению , от отца к сыну, от матери к дочке — мы всегда будем передавать наши славные героические традиции», — заявил полковник в отставке Андрей Красов.

Его коллега по парламенту и комитету Герой России Дмитрий Перминов считает, что о подвигах сегодняшних героев еще мало рассказано, но они уже вписаны в историю.

«Историю смелости, верности Родине и долгу. К сожалению, нередко цена подвигу — жизнь героя, многие из них награждаются посмертно. Мы должны сделать всё, чтобы не забыть память о героях и помочь их семьям», — отметил он.

По его словам, сегодня Госдума в приоритетном порядке принимает законы, направленные на поддержку участников СВО. Парламент и дальше будет делать всё, чтобы никто не был забыт, подчеркнул он.

«В условиях боевых действий каждый человек хочет остаться жив, здоров, хочет встретиться со своими друзьями и близкими, детьми, женами, родителями. Это естественное для каждого человека чувство самосохранения уходит на второй план для людей, которые живут высшими идеалами преданности своему народу. Сегодня праздничный день, но мы не должны забывать о тех, кто сегодня не с нами и ушел из жизни, защищая Родину» , — сказал глава государства.

Вы выполняете великую Президент РФ Владимир Путин и российские военнослужащие, удостоенные звания героев России, на торжественном приеме в Кремле накануне Дня героев Отечества Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

В неформальной беседе с военными Владимир Путин объяснил необходимость военных ударов по инфраструктуре Украины.

«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подает воду в Донецк?» — заявил президент.

По его словам, блокировка подачи воды в миллионный город — это акт геноцида.

« Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ — шум, гам, треск на всю вселенную . Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи», — отметил он.

Военный эксперт Иван Коновалов заявил «Известиям», что во время вооруженного конфликта каждый подвиг важен, но особенно ценно, если он отмечен наградой, да еще такой, как «Золотая Звезда». По его словам, конфликт рано или поздно закончится, но этот почетный знак будет всегда отличать героев, которые, не жалея себя, защищали страну.