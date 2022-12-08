«Мы сманеврировали, заставили их поверить, что нас на позициях нет»

Одновременно с террористическими обстрелами столицы Донецкой Народной Республики В ФУ 5 декабря предприняли попытки ударить на авдеевском направлении. Здесь украинская ротно-тактическая группа атаковала одну из важных высот под поселком Пески. В бой бросили танки, бронеавтомобили и даже зенитную установку «Шилка». Удар отразил знаменитый отдельный штурмовой батальон «Сомали» 1-го армейского корпуса. Противник понес крупные потери в живой силе и технике. «Известия» побывали на позициях «сомалийцев» и узнали, как начинался этой бой, какую цель преследовали украинские формирования, почему они не могли стрелять из пулемета едущего броневика и что за тактическую хитрость придумали солдаты батальона.

Подпускали ближе

— Два танка, «Шилка» (устаревшая самоходная зенитная установка ЗСУ-23-4, сейчас используемая в качестве штурмового орудия. — «Известия») и не менее восьми бронеавтомобилей иностранного производства… Да, английские, вот там три (побитые) стоят, — оператор БПЛА «Фунт», не отрываясь от пульта управления, рассказывает о первой волне наступавших украинских сил.

Мы сманеврировали Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Сейчас противник ведет постоянные артиллерийские дуэли, поэтому «Фунт» постоянно «находится в воздухе», прерываясь только для смены батарей своего квадрокоптера. Температура ниже нуля, и между подъемами приходится убирать наледь с машины.

ВФУ начали свое наступление с мощного артиллерийского удара, после чего выдвинулись к позиции ротно-тактической группой, включавшей и бронетехнику, и пешие группы. В атаку пошла 35-я отдельная бригада морской пехоты Украины, которая к данному моменту уже в значительной степени состоит из резервистов, а не кадровых морпехов с натовской подготовкой. Судя по всему, украинские командиры строили свой расчет на том, что после мощного артиллерийского удара позиция будет оставлена. Но находившиеся в укрытиях солдаты батальона «Сомали» подпускали их ближе.

Мы сманеврировали Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Мы сманеврировали, заставили их поверить в то, что нас на позициях нет. Противник подкатился на бронетехнике прямо к позициям, начал выгружать десант, после чего наш личный состав батальона «Сомали» стал на позиции в окопах и начал уничтожать противника на расстоянии 30 метров , — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса «Геша». По его словам, в начале противник пытался высадиться с бронетехники как можно ближе к окопам и зайти в них одним рывком.

Залп с небес

Важную роль в том бою сыграли квадрокоптеры, в том числе и оснащенные системами сброса боеприпасов.

Мы сманеврировали Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Парни отрабатывали противотанковым вооружением, стрелковым оружием подавляли противника, когда они уже близко подошли. И очень много пехоты у них пострадало именно от сброса подарков с «птичек». Работали тремя «птичками». Артиллерия работала, они их на подъезде еще начали ловить… а у них там, я так понял, паника началась, они восьмерками катались по полю, не могли долго высадить десант, — рассказывает «Фунт» о начале боя.

По словам военнослужащих батальона «Сомали», цель противника — занять одну из важных, ранее потерянных высот на подступах к поселку Водяное. Видимо, понимая положение на участке фронта, ВФУ решили любой ценой удержать этот населенный пункт.

Мы сманеврировали Фото: пресс-служба НМ ДНР

— П ротивник применяет ствольную артиллерию, минометы, танки, различные виды вооружения, пытается заставить нас покинуть наши позиции. Ребята стоят, и никто никуда не отходит. Держатся героически, и отбивают контратаки, — офицер с позывным «Геша» рассказывает о положении на сегодняшний день. На фоне разговора отчетливо слышно, как в поселке ложатся реактивные снаряды системы «Град». Все в уме ведут отсчет разрывов: сейчас чаще всего ВСУ выпускают половину заряда одной машины, который в разговоре называют «пакет».

После долгой паузы Украина снова применяет этот вид РСЗО и на передовой, и для террористических обстрелов — на фоне резкого уменьшения применения ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров. Это значит, что они смогли получить поставки реактивных снарядов, запасы которых недавно считались почти исчерпанными. Но работа по одной боевой машине и неполными «пакетами» наводит на мысль, что снарядов у них недостаточно.

«Развернул пулемет и уничтожил группу»

Около 10 украинских пехотинцев и три единицы техники были уничтожены в самом начале боя. Затем загорелись еще две машины. Большую роль в отражении контратаки сыграла и артиллерия соседей из 11-го полка 1АК. Кроме потерянных в бою, украинские войска понесли потери и пленными. К ночи, поняв, что эвакуации с простреливаемого поля не будет, неудачные штурмовики выходили на позиции «Сомали» сдаваться, заблаговременно сложив оружие.

Мы сманеврировали Фото: пресс-служба НМ ДНР

— После того как была сожжена техника, противник до ночи продолжал попытки малыми группами зайти на наши позиции. Был такой момент, когда один из наших бойцов, командир взвода, заскочил на вражескую подбитую технику, развернул пулемет и уничтожил группу, — рассказывает «Геша».

Интересно, что украинские штурмующие не использовали крупнокалиберные пулеметы, установленные на турелях их машин. Возможно, не имели достаточно опытных стрелков, умеющих вести огонь с едущего броневика, или боялись по пояс высунуться из брони. Поэтому боец «Сомали» получил возможность вести огонь из снаряженного и готового пулемета «Браунинг М2».

Мы сманеврировали Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Оператор ударного квадрокоптера показывает видео, на котором украинские бронеавтомобили безуспешно пытаются забрать десант. На записи хорошо видно, что «в лоб» ведется огонь из пулемета, а пытающихся спрятаться и погрузиться сзади одна за другой настигают сброшенные с БПЛА бомбы. Становится понятно, почему ВФУ не смогли эвакуировать свой десант.