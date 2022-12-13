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Наступление и наказание: Российская армия отбила атаку на Пески

ВФУ продолжают искать слабые места в нашей обороне, не считаясь с потерями
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Вооруженные силы РФ продолжают успешные наступательные действия на донецком направлении. При этом украинские формирования пытаются сдержать наступательный порыв ВС РФ. Так, 12 декабря в Минобороны сообщили, что российские подразделения успешно отбили контрудар противника на Пески. В этом бою ВФУ потеряли до 30 военнослужащих и несколько единиц боевой техники. Эксперты отмечают, что украинские националисты ищут слабые места в нашей обороне, не считаясь с потерями. В этот же день российские ПВО сбили в ДНР два истребителя МиГ-29 и два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.

Поиск слабых мест

На донецком направлении российские войска продолжили вести наступательные действия. 12 декабря они отбили ряд контратак украинских вооруженных формирований.

Пресечена попытка противника силами одной роты 59-й мотопехотной бригады ВСУ контратаковать российские позиции в направлении населенного пункта Пески Донецкой Народной Республики. Потери украинской стороны составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Наступление и наказание
выстрел гиацинт-б
Фото: ТАСС/пресс-служба Министерства обороны РФ

На купянском и краснолиманском направлениях в результате ударов по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВФУ уничтожено до 70 боевиков, три бронированные машины и пять автомобилей.

Местности значение: в ЛНР уничтожены три украинские диверсионные группы
В ДНР Вооруженные силы РФ также улучшают свои позиции и вытесняют противника из районов, откуда обстреливается Донецк

В таких атаках ВФУ нарабатывают материалы для будущего наступления, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

В его разработке участвуют не только украинские штабы, но и натовцы, включая американцев, — объяснил специалист. — Они задействовали автоматизированные системы управления (АСУ) войсками и разведывательные ресурсы. ВФУ должны с помощью таких атак накопить максимальный массив данных о нашей обороне. Они стараются не только определить количество войск, артиллерии танков на том или ином участке, но и скорость реакции командиров, способность наших войск отвечать активно или просто сидеть в глухой обороне.

По мнению эксперта, сейчас создается полная карта нашей оборонительной линии с определением слабых участков, воздействие по которым приведет к наибольшему эффекту.

— Потом там нужно будет ждать удара, — считает Владислав Шурыгин. — Вся эта информация, конечно, ими оплачивается большой кровью. В ВФУ понимают, что несут большие потери, и по-своему считают это оправданным. Посылают в такую атаку не батальон, а роту, чтобы меньше людей погибло. Они готовы платить такую цену, чтобы спутники, самолеты и БПЛА собрали нужную информацию.

Наступление и наказание
Военнослужащий
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

По итогам подобных атак в АСУ заносятся не только снимки нашей обороны, но и карты радиочастот, координаты нахождения пунктов управления, узлов связи и так далее, уверен эксперт.

— К этому надо относиться с предельным вниманием, — отметил он. — Нельзя делать вид, что ничего не происходит, а противник глупее нас и ему своих людей настолько не жалко, что он готов растрачивать их в совершенно бессмысленных атаках.

МиГ не пройдет

За сутки над территорией ДНР российские ПВО сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Родинское и Павловка и два вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, уничтожено шесть беспилотников, две баллистические ракеты «Точка-У» и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Юбилейное Херсонской области.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили склад боеприпасов 102-й бригады теробороны ВФУ, 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 156 районов сосредоточения войск.

Наступление и наказание
РСЗО
Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ

В ходе контрбатарейной борьбы поражена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Смерч» на огневой позиции и боевая машина РСЗО «Град».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2653 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7076 танков и других боевых бронированных машин, 928 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3678 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7568 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Сохранить жизни

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Огнеметная рота старшего лейтенанта Владислава Журавлева поддерживала подразделения российских войск при обороне населенноаго пункта. Противник пытался прорвать линии обороны и обстреливал позиции боевых машин ТОС-1А. Журавлев принял решение продолжить работу на позиции.

В результате грамотных и слаженных действий старшего лейтенанта Журавлева и его подчиненных удалось выполнить боевую задачу, нанеся существенный урон живой силе и технике противника, — рассказали в военном ведомстве.

Наступление и наказание
Военнослужащие минометного расчета
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Во время выполнения специальных задач группа старшего сержанта Вадима Есипова обнаружила украинских диверсантов. Военнослужащие скрытно подобрались к их позициям и внезапно атаковали врага. Вадим уничтожил четыре боевика, подбил иностранную бронированную машину и организовал отход группы в безопасный район.

— Мужественные и профессиональные действия старшего сержанта Вадима Есипова позволили предотвратить попытку националистов атаковать позиции наших войск и не допустить гибели личного состава группы, — подчеркнули в Минобороны.

Расчет старшины Петра Сутягина занимался связью расчетов зенитных ракетных комплексов с командованием. Когда колонна перемещалась на запасную позицию, ее атаковали украинские националисты. Петр вовремя обнаружил вражеский беспилотник, корректировавший минометный огонь противника, и оперативно оповестил дежурные средства о нападении, после чего вывел колонну из-под огня.

Благодаря своевременно организованной Петром связи БПЛА-корректировщик огня был уничтожен, что позволило сохранить жизни расчета и не допустить потерь вооружения и военной техники, рассказали в военном ведомстве

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