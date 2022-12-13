Наступление и наказание: Российская армия отбила атаку на Пески

Вооруженные силы РФ продолжают успешные наступательные действия на донецком направлении. При этом украинские формирования пытаются сдержать наступательный порыв ВС РФ. Так, 12 декабря в Минобороны сообщили, что российские подразделения успешно отбили контрудар противника на Пески. В этом бою ВФУ потеряли до 30 военнослужащих и несколько единиц боевой техники. Эксперты отмечают, что украинские националисты ищут слабые места в нашей обороне, не считаясь с потерями . В этот же день российские ПВО сбили в ДНР два истребителя МиГ-29 и два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.

Поиск слабых мест

На донецком направлении российские войска продолжили вести наступательные действия. 12 декабря они отбили ряд контратак украинских вооруженных формирований.

— Пресечена попытка противника силами одной роты 59-й мотопехотной бригады ВСУ контратаковать российские позиции в направлении населенного пункта Пески Донецкой Народной Республики. Потери украинской стороны составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Наступление и наказание Фото: ТАСС/пресс-служба Министерства обороны РФ

На купянском и краснолиманском направлениях в результате ударов по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВФУ уничтожено до 70 боевиков , три бронированные машины и пять автомобилей.

В таких атаках ВФУ нарабатывают материалы для будущего наступления , считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— В его разработке участвуют не только украинские штабы, но и натовцы, включая американцев, — объяснил специалист. — Они задействовали автоматизированные системы управления (АСУ) войсками и разведывательные ресурсы. ВФУ должны с помощью таких атак накопить максимальный массив данных о нашей обороне. Они стараются не только определить количество войск, артиллерии танков на том или ином участке, но и скорость реакции командиров, способность наших войск отвечать активно или просто сидеть в глухой обороне.

По мнению эксперта, сейчас создается полная карта нашей оборонительной линии с определением слабых участков, воздействие по которым приведет к наибольшему эффекту.

— Потом там нужно будет ждать удара, — считает Владислав Шурыгин. — Вся эта информация, конечно, ими оплачивается большой кровью. В ВФУ понимают, что несут большие потери, и по-своему считают это оправданным. Посылают в такую атаку не батальон, а роту, чтобы меньше людей погибло. Они готовы платить такую цену, чтобы спутники, самолеты и БПЛА собрали нужную информацию.

Наступление и наказание Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

По итогам подобных атак в АСУ заносятся не только снимки нашей обороны, но и карты радиочастот, координаты нахождения пунктов управления, узлов связи и так далее, уверен эксперт.

— К этому надо относиться с предельным вниманием, — отметил он. — Нельзя делать вид, что ничего не происходит, а противник глупее нас и ему своих людей настолько не жалко, что он готов растрачивать их в совершенно бессмысленных атаках.

МиГ не пройдет

За сутки над территорией ДНР российские ПВО сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Родинское и Павловка и два вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка , сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, уничтожено шесть беспилотников, две баллистические ракеты «Точка-У» и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Юбилейное Херсонской области.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили склад боеприпасов 102-й бригады теробороны ВФУ, 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 156 районов сосредоточения войск.

Наступление и наказание Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ

В ходе контрбатарейной борьбы поражена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Смерч» на огневой позиции и боевая машина РСЗО «Град».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2653 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7076 танков и других боевых бронированных машин, 928 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3678 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7568 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Сохранить жизни

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Огнеметная рота старшего лейтенанта Владислава Журавлева поддерживала подразделения российских войск при обороне населенноаго пункта. Противник пытался прорвать линии обороны и обстреливал позиции боевых машин ТОС-1А. Журавлев принял решение продолжить работу на позиции.

— В результате грамотных и слаженных действий старшего лейтенанта Журавлева и его подчиненных удалось выполнить боевую задачу, нанеся существенный урон живой силе и технике противника , — рассказали в военном ведомстве.

Наступление и наказание Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Во время выполнения специальных задач группа старшего сержанта Вадима Есипова обнаружила украинских диверсантов. Военнослужащие скрытно подобрались к их позициям и внезапно атаковали врага. Вадим уничтожил четыре боевика, подбил иностранную бронированную машину и организовал отход группы в безопасный район.

— Мужественные и профессиональные действия старшего сержанта Вадима Есипова позволили предотвратить попытку националистов атаковать позиции наших войск и не допустить гибели личного состава группы, — подчеркнули в Минобороны.

Расчет старшины Петра Сутягина занимался связью расчетов зенитных ракетных комплексов с командованием. Когда колонна перемещалась на запасную позицию, ее атаковали украинские националисты. Петр вовремя обнаружил вражеский беспилотник, корректировавший минометный огонь противника, и оперативно оповестил дежурные средства о нападении, после чего вывел колонну из-под огня.