МИД Белоруссии выразил протест послу Украины после падения украинской ракеты

МИД Белоруссии 29 декабря вызвал посла Украины в этой стране Игоря Кизиму после падения украинской ракеты на белорусской территории, ему был заявлен протест. Об этом 29 декабря сообщило БелТА.

Как заявил журналистам пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, Минск требует от Киева принять меры по недопущению инцидентов подобного рода.

Ранее в этот день сообщалось, что на территорию Белоруссии упала украинская ракета. Белорусский лидер Александр Лукашенко был незамедлительно проинформирован о случившемся.

В минобороны республики заявили, что упавшую в Брестской области ракету сбила белорусская противоракетная оборона.

Как сообщало БелТА, обломки ракеты в Ивановском районе упали буквально в 60 м от крайнего дома в деревне Горбаха. По предварительным данным, они принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.

Военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов заявил журналистам, что поводов для волнения в связи с падением украинской ракеты нет. По его словам, ситуация похожа на падение такой же ракеты в Польше.

15 ноября ракета попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, погибли два человека. Варшава и Киев сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. В свою очередь, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии признал, что Киев запускал ракеты противовоздушной обороны. В Варшаве, которая изначально настаивала на причастности РФ к инциденту, назвали произошедшее несчастным случаем.