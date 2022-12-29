В Белоруссии заявили об отсутствии опасности после падения ракеты Украины

Военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов заявил журналистам, что поводов для волнения в связи с падением украинской ракеты на белорусской территории нет. Видеоролик с его выступлением опубликовал Telegram-канал Брестского облисполкома.

«Волноваться жителям абсолютно незачем, такие случаи, к сожалению, бывают», — подчеркнул он.

По словам Коновалова, ситуация похожа на падение такой же ракеты в Польше.

Также в Минобороны Белоруссии добавили, что войска противовоздушной обороны (ПВО) около 10.00 по местному времени (совпадает с мск) поразили воздушную цель. Ее обломки нашли на поле около деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.

«В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины», — добавили в белорусском военном ведомстве.

О произошедшем уведомлен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Профильные ведомства начали расследование.

15 ноября ракета попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, погибли два человека. Варшава и Киев сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. В свою очередь, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии признал, что Киев запускал ракеты противовоздушной обороны. В Варшаве, которая изначально настаивала на причастности РФ к инциденту, назвали произошедшее несчастным случаем.

11 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич допустил, что инцидент мог быть запланированной провокацией. По его мнению, это могло втянуть страны Запада в еще более жесткую конфронтацию с Российской Федерацией.