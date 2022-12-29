На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300. Об этом 29 декабря сообщает агентство БелТА.

В настоящий момент власти рассматривают две основные версии инцидента: либо у украинской ракеты сбилось направление полета, или же она была уничтожена системами противовоздушной обороны Белоруссии.

Отмечается, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже проинформирован о случившемся.

«По его поручению группа специалистов из числа сотрудников следственного комитета и министерства обороны устанавливает причины падения», — говорится в сообщении Telegram-канала «Пул Первого», приближенного к главе республики.

22 декабря Лукашенко заявлял, что Белоруссия видит готовность со стороны соседних стран проявить к республике агрессию и Минск не исключает, что она может быть развернута.

По его словам, именно поэтому в Белоруссии прошла проверка сил немедленного реагирования.

Проверка боевой готовности войск началась в Белоруссии 13 декабря, а завершилась 19-го числа.

11 декабря начальник генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной. По его словам, погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран с украинской стороны.

Так, например, 19 ноября вооруженный украинский военнослужащий незаконно перешел границу и зашел на территорию Белоруссии. Он осуществлял фото- и видеосъемку местности на белорусской территории, а также «искал или устанавливал что-то в снегу». По факту произошедшего Белоруссия проводит проверку.

До этого, 14 октября, Лукашенко заявил, что в Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности. В тот же день на тот момент глава МИД республики Владимир Макей рассказал «Известиям», что в стране вводится режим контртеррористической операции на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств. Он также допустил попытку захвата отдельных участков территории страны.