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Лукашенко не исключил развертывания агрессивных действий против Белоруссии

Лукашенко заявил, что Минск видит готовность соседних стран развернуть против республики агрессию и не исключает такой вероятности
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Белоруссия видит готовность со стороны соседних стран проявить к республике агрессию, и Минск не исключает, что она может быть развернута. Такое заявление сделал 22 декабря президент страны Александр Лукашенко на совещании об итогах проверки силового блока государства.

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«Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину ‹...› этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах», — сказал он.

Лукашенко напомнил, что в связи с этим в Белоруссии и прошла недавно проверка сил немедленного реагирования.

«Если вдруг что-то неожиданно, то эти силы за определенный промежуток времени поднимаются по тревоге и направляются в ту точку, где существует напряжение. Эти силы немедленного реагирования мною было принято решение проверить», — пояснил президент Белоруссии.

Проверка боевой готовности войск началась в Белоруссии 13 декабря, а завершилась 19-го числа.

11 декабря начальник генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной. По его словам, погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран с украинской стороны.

Так, например, 19 ноября вооруженный украинский военнослужащий незаконно перешел границу и зашел на территорию Белоруссии. Он осуществлял фото- и видеосъемку местности на белорусской территории, а также «искал или устанавливал что-то в снегу». По факту произошедшего Белоруссия проводит проверку.

До этого, 14 октября, Лукашенко заявил, что в Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности. В тот же день на тот момент глава МИД республики Владимир Макей рассказал «Известиям», что в стране вводится режим контртеррористической операции на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств. Он также допустил попытку захвата отдельных участков территории страны.

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