Лукашенко не исключил развертывания агрессивных действий против Белоруссии

Белоруссия видит готовность со стороны соседних стран проявить к республике агрессию, и Минск не исключает, что она может быть развернута. Такое заявление сделал 22 декабря президент страны Александр Лукашенко на совещании об итогах проверки силового блока государства.

«Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину ‹...› этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах», — сказал он.

Лукашенко напомнил, что в связи с этим в Белоруссии и прошла недавно проверка сил немедленного реагирования.

«Если вдруг что-то неожиданно, то эти силы за определенный промежуток времени поднимаются по тревоге и направляются в ту точку, где существует напряжение. Эти силы немедленного реагирования мною было принято решение проверить», — пояснил президент Белоруссии.

Проверка боевой готовности войск началась в Белоруссии 13 декабря, а завершилась 19-го числа.

11 декабря начальник генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной. По его словам, погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран с украинской стороны.

Так, например, 19 ноября вооруженный украинский военнослужащий незаконно перешел границу и зашел на территорию Белоруссии. Он осуществлял фото- и видеосъемку местности на белорусской территории, а также «искал или устанавливал что-то в снегу». По факту произошедшего Белоруссия проводит проверку.

До этого, 14 октября, Лукашенко заявил, что в Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности. В тот же день на тот момент глава МИД республики Владимир Макей рассказал «Известиям», что в стране вводится режим контртеррористической операции на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств. Он также допустил попытку захвата отдельных участков территории страны.