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Минобороны Белоруссии заявило о тревоге из-за границы с Украиной

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Фото: ТАСС/пограничный комитет Беларуси
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Наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной. Об этом 11 декабря заявил начальник генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич.

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«Большую тревогу вызывают наши южные рубежи, граница с Украиной. Украина приняла беспрецедентные меры, чтобы разорвать то, что нас связывало, разграничить, по живому провести эту линию. И нужно отметить: предпосылок с белорусской стороны, помимо голословных угроз, что Беларусь будет осуществлять нападение на Украину, нет», — сказал он телеканалу СТВ.

По его словам, Украина взрывает мосты и уничтожает дорожное направление у границы с Белоруссией. При этом погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран со стороны Украины.

2 декабря в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили о перехвате разведывательного беспилотника, который направлялся со стороны Украины. Он был захвачен в 1200 м от государственной границы над пунктом пропуска Мокраны, когда направлялся в тыл белорусской территории.

До этого, 4 ноября, сообщалось, что в Гомеле пограничники перехватили украинский беспилотник в километре от границы. В погранкомитете рассказали, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории республики.

20 октября председатель комитета госбезопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель сообщил о попытках нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины. Он отметил, что попытки разведывательной деятельности с украинской стороны наблюдаются практически ежедневно.

18 октября председатель белорусского госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил, что нахождение вооруженных людей без опознавательных знаков с украинской стороны белорусско-украинской границы создает опасную ситуацию.

В этот же день Тертель отметил, что спецслужбы Запада по-прежнему намерены свергнуть власть в республике и разорвать ее отношения с Россией.

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