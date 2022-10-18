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Глава КГБ Белоруссии заявил о попытках Запада подорвать отношения Минска и Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Западные спецслужбы по-прежнему намерены свергнуть власть в республике и разорвать ее отношения с Россией. Об этом 18 октября заявил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель на встрече с работниками предприятия «Гефест» в Бресте.

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«Цель не меняется — смена власти в Республике Беларусь как попытка изменить геополитическую ориентацию. Через все каналы пытаются разорвать все отношения Беларуси с Российской Федерацией. И чем ситуация стабильнее, тем активнее эти попытки», — приводит его слова издание «СБ.Беларусь сегодня».

Он отметил, что одна задач оппозиционеров и их кураторов — втянуть молодежь в деструктивные действия.

В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства.

Вместе с тем в сентябре Лукашенко призвал Европу объединиться с Россией и стать вместе с ней самым мощным и влиятельным центром на планете.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москва всегда относилась к белорусам как к братьям, которые готовы подставить плечо, и это отношение не изменилось.

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