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Лукашенко заявил о выходе на новый уровень партнерства Москвы и Минска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства. Об этом 7 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении президента Владимира Путина с днем рождения.

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«Убежден, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства. От всей души желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей», — говорится в поздравлении.

Белорусский лидер подчеркнул, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с президентом России. Лукашенко также отметил, что равноправный и плодотворный диалог между лидерами двух стран способствует укреплению союзнических белорусско-российских связей.

Ранее в этот день глава КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения и отметил его заслуги в «строительстве сильной России». Северокорейский лидер также выразил радость по поводу взаимной поддержки и сотрудничества между КНДР и РФ, которые, в сложившихся реалиях стали крепче, чем когда-либо.

7 октября и президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил Владимира Путина с днем рождения. В своем письме он пожелал российскому лидеру здоровья, сил и любви семьи и народа.

В Кремле в этот же день рассказали о планах Путина в день рождения. Стало известно, что президент России проведет встречу с лидерами стран СНГ.

6 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у главы государства в день рождения запланированы рабочие мероприятия.

В прошлом году в свой день рождения Владимир Путин провел оперативное совещание постоянных членов Совета безопасности РФ. Песков пояснил, что российский лидер отпраздновал в напряженном режиме.

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