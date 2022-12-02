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В Белоруссии перехватили запущенный с украинской стороны разведывательный дрон

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Белорусские силовики перехватили разведывательный беспилотник, который направлялся со стороны Украины. Об этом 2 декабря сообщили в Государственном пограничном комитете республики.

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Уточняется, что дрон был перехвачен 1 декабря в 1200 м от государственной границы над пунктом пропуска Мокраны, когда направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории.

«С применением радиоэлектронного оружия дрон был принудительно посажен. Квадрокоптер не имел опознавательных знаков, а также был оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки приграничной территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По данному факту проводятся проверка.

4 ноября сообщалось, что в Гомеле пограничники перехватили украинский беспилотник в километре от границы. В Погранкомитете рассказали, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории республики.

20 октября председатель Комитета госбезопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель сообщил о попытках нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины. Он отметил, что попытки разведывательной деятельности с украинской стороны наблюдаются практически ежедневно.

18 октября председатель белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил, что нахождение вооруженных людей без опознавательных знаков с украинской стороны белорусско-украинской границы создает опасную ситуацию.

В этот же день Тертель отметил, что спецслужбы Запада по-прежнему намерены свергнуть власть в республике и разорвать ее отношения с Россией.

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