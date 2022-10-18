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Минск указал на угрозу из-за наличия вооруженных людей с украинской стороны границы

Глава погранкомитета Белоруссии Лаппо назвал ситуацию на границе с Украиной опасной
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Нахождение вооруженных людей без опознавательных знаков с украинской стороны белорусско-украинской границы создает опасную ситуацию. Об этом 18 октября рассказал председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо, его слова приводит БелТА.

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«С той — украинской — стороны границу охраняют не только пограничники, но и территориальная оборона, другие [люди]. Мы даже не понимаем кто, потому что ходят без опознавательных знаков. Естественно, напряженность есть, есть опасность. Чем больше людей на границе, не специалистов, тем больше возможность для конфликтов», — отметил он.

Ранее, 17 октября, помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко указал на то, что поставки западного вооружения странами НАТО для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут привести к эскалации украинского конфликта до глобальных масштабов.

В белорусском минобороны рассказали о том, что региональная группировка войск в Белоруссии приступила к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. В тот же день Ревенко рассказал о том, что около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов прибудут из России в Белоруссию для задействования в составе Региональной группировки войск Союзного государства.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии заявили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные.

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