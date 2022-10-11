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Минобороны Белоруссии назвало задачи союзной региональной группировки

Минобороны Белоруссии: союзная региональная группировка войск имеет оборонительные задачи
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Задачи союзной региональной группировки войск России и Белоруссии сугубо оборонительные. Об этом 11 октября сообщил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, заявление которого приводится в Telegram-канале белорусского военного ведомства.

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«А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи наших границ», — сказал он.

По словам Хренина, в нестоящее время стороны поэтапно проводят ряд мероприятий, направленных на упреждающую готовность и реагирование на обстановку по периметру границ Союзного государства.

«Еще раз подчеркиваем, что задачи Региональная группировка войск сугубо оборонительные», — заключил глава белорусского минобороны.

В понедельник белорусский лидер и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск.

10 октября Хренин призвал Киев не провоцировать Минск. Он подчеркнул, что планы белорусской армии носят оборонительный характер, но в случае агрессии ответ будет мгновенным и жестким.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке Польшей и Украиной боевиков для терактов в Белоруссии. Он также напомнил, что предупреждал об угрозах на западной границе еще в начале специальной военной операции России по защите Донбасса и говорил, что Белоруссия не позволит стрелять в спину русским.

Ранее в этот день он рассказал, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины.

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