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Лукашенко рассказал о готовящемся ударе по Белоруссии с территории Украины

Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины
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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября рассказал на совещании с военными и силовиками о готовящемся ударе по республике с территории Украины.

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«Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2». Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории», — приводит БелТА слова Лукашенко.

На прошлой неделе Лукашенко заявил, что страна принимает участие в специальной военной операции России по защите Донбасса, однако свой воинский контингент в зону конфликта не посылает.

Он объяснил, что участие Белоруссии в спецоперации заключается в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию своей страны. А кроме того, предотвратить нанесение ударов по Белоруссии под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Латвии и Литвы.

В конце сентября Лукашенко отмечал, что мира на Украине возможно достичь в течение нескольких дней при искреннем желании европейцев.

В марте Лукашенко встречался с президентом России Владимиром Путин и тогда тоже говорил о том, что власти Украины планировали нанести удар не только по Донбассу, но и по Белоруссии. Он также выражал готовность показать российскому коллеге карту, которая раскрывает планы нападения на Белоруссию.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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