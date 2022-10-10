Лукашенко заявил о подготовке Польшей и Украиной боевиков для терактов в Белоруссии

В Польше, Литве и на Украине готовят боевиков из числа белорусских радикалов для совершения диверсий в Белоруссии. Об этом в понедельник, 10 октября, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«На этом фоне подготовка в Польше, Литве и Украине боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа в стране приобретает уровень непосредственной угрозы», — приводит его слова БелТА.

Он также напомнил, что предупреждал об угрозах на западной границе еще в начале специальной военной операции России по защите Донбасса и говорил, что Белоруссия не позволит стрелять в спину русским.

Ранее в этот день Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины. В тот же день белорусский лидер и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Лукашенко также отметил, что уже отдал приказ о формировании данной группировки и оно идет на протяжении последних двух дней.

4 октября глава Белоруссии заявил, что в настоящее время Польша и Литва наращивают военные силы у границ республики. По словам Лукашенко, на юге белорусского направления в Польше идет формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны.

21 сентября госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что армия страны в случае перехода границы и каких-либо провокаций со стороны соседних стран готова дать отпор. По его словам, Белоруссия не представляет никому угрозы, но предпринимает все шаги для защиты западных и южных рубежей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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