Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Об этом сообщает информационное агентство БЕЛТА.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки - армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь», — сообщил белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что уже отдал приказ о формировании данной группировки и оно идет на протяжении последних двух дней.

Ранее 10 октября белорусский президент заявил о том, что по территории республики готовился удар со стороны Украины.

Ранее, 30 сентября, Лукашенко заявил, что мира на Украине возможно достичь в течение нескольких дней при искреннем желании европейцев. Белорусский лидер добавил, что Минск всегда был сторонником переговорного процесса и именно на белорусской земле прошли три раунда переговоров России и Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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