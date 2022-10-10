В минобороны Белоруссии призвали Киев не провоцировать Минск

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин призвал Киев не провоцировать Минск. Об этом сообщается в Telegram-канале минобороны республики в понедельник, 10 октября.

«Не провоцируйте нас — мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги значит, войны не будет», — заявил министр обороны.

Хренин также отметил, что планы белорусской армии носят оборонительный характер, но в случае агрессии ответ будет мгновенным и жестким.

«Как было сказано Главнокомандующим, ответ будет мгновенным и жестким. Поэтому мы еще раз предостерегаем от провокаций. Вы не хотите с нами войны — мы не хотим ее тоже», — заключил министр.

Ранее в понедельник Лукашенко заявил о подготовке Польшей и Украиной боевиков для терактов в Белоруссии. Он также напомнил, что предупреждал об угрозах на западной границе еще в начале специальной военной операции России по защите Донбасса и говорил, что Белоруссия не позволит стрелять в спину русским.

Ранее в этот день Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины.

Также в понедельник белорусский лидер и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Лукашенко также отметил, что уже отдал приказ о формировании данной группировки и оно идет на протяжении последних двух дней.

21 сентября госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что армия страны в случае перехода границы и каких-либо провокаций со стороны соседних стран готова дать отпор. По его словам, Белоруссия не представляет никому угрозы, но предпринимает все шаги для защиты западных и южных рубежей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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