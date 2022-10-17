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Минск указал на возможное превращение украинского конфликта в глобальный

Минобороны Белоруссии: поставки оружия НАТО на Украину могут привести к глобальному конфликту
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Поставки западного вооружения странами НАТО для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут привести к эскалации украинского конфликта до глобальных масштабов. Об этом 17 октября сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. Его слова опубликовало Минобороны в официальном Telegram-канале.

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«Мы четко видим практические действия Североатлантического альянса, направленные на дальнейшее расширение конфликта в Украине путем увеличения поставок вооружения, военной техники, способных превратить данный конфликт в глобальный», — указал он.

Ревенко добавил, что противостояние между странами Запада и Россией отражается на протяжении всей границы Белоруссии.

«Беспрецедентное геополитическое противоборство между коллективным Западом и Россией вышло на новый уровень и отражается на всей протяженности границ Беларуси. Открыто звучит и тиражируется воинственная риторика официальных лиц и провластных аналитиков ряда зарубежных государств, в том числе и наших соседей», — подчеркнул помощник главы МО.

Ранее 17 октября в белорусском минобороны рассказали о том, что региональная группировка войск в Белоруссии приступила к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. В тот же день Ревенко рассказал о том, что около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов прибудут из России в Белоруссию для задействования в составе Региональной группировки войск Союзного государства.

Первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск прибыли в Белоруссию 15 октября. Общая же численность военнослужащих РФ в составе региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тыс. человек.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии заявили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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