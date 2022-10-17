Региональная группировка войск в Белоруссии начала выполнение поставленных задач

Региональная группировка войск в Белоруссии приступила к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Об этом 17 октября сообщило минобороны республики.

Ранее в этот день стало известно, что около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов прибудут из России в Белоруссию для задействования в составе Региональной группировки войск Союзного государства.

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее подчеркнул, что все мероприятия, проводимые в настоящий момент, стали реакцией на действия западных стран вблизи границы республики. В частности, о скоплении иностранной техники и военных у границ Белоруссии прежде в этом месяце сообщал глава белорусского МИДа Владимир Макей.

Накануне сообщалось, что из России в Белоруссию начали прибывать самолеты региональной группировки войск Союзного государства.

Первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск прибыли в Белоруссию 15 октября. Общая же численность военнослужащих РФ в составе региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тыс. человек.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии заявили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные. В ведомстве пояснили, что в настоящее время стороны поэтапно проводят ряд мероприятий, направленных на упреждающую готовность и реагирование на обстановку по периметру границ Союзного государства.

При этом, как позднее пояснил секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, Минск не будет воевать и не станет предъявлять другим странам территориальные претензии, но даст отпор в случае нарушения государственных границ Белоруссии.