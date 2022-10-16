В Белоруссию начала прибывать авиация РФ региональных войск

Из России в Белоруссию начали прибывать самолеты региональной группировки войск Союзного государства. Об этом сообщило в воскресенье, 16 октября, белорусское министерство обороны.

«В республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск», — указано в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее в воскресенье начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что общая численность военнослужащих РФ в составе региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тыс. человек. Передислокация, по словам Ревенко, займет несколько дней.

Первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск прибыли в Белоруссию днем ранее. В белорусском минобороны напомнили, что решение о создании группировки принято в интересах охраны и обороны границы Союзного государства на территории Белоруссии.

13 октября секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что Минск не будет воевать и не станет предъявлять другим странам территориальные претензии, но даст отпор в случае нарушения государственных границ Белоруссии.

За день до этого глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о скоплении иностранной техники и военных у границ Белоруссии. По его словам, Минск примет меры в связи с размещением военных у границ страны.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии заявили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные. В ведомстве пояснили, что в настоящее время стороны поэтапно проводят ряд мероприятий, направленных на упреждающую готовность и реагирование на обстановку по периметру границ Союзного государства.