В Белоруссии заявили о скоплении техники и военных у границ республики

Минск не будет закрывать глаза на скопление у своих границ техники и военных. Об этом в среду, 12 октября, заявил глава МИД Белорусии Владимир Макей в кулуарах заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Астане.

«То, что сейчас происходит и на южных наших границах, и на западных… Мы видим, что нагнетается истерия. И не просто идет, скажем, словесная какая-то риторика. А предпринимаются конкретные действия: перебрасываются боевая техника, вооружения, накапливаются военнослужащие. Конечно, мы не должны закрывать на это глаза», — приводит его слова БелТА.

Макей также отметил, что Минск будет вырабатывать меры реагирования, в том числе и военного толка.

С 11 октября учения МВД Белоруссии начались на территории Гомельской области. В ведомстве пояснили, что они связаны с обострением военно-политической обстановки. Также в МВД республики подчеркнули, что сложившуюся ситуацию обостряют призывы к подрывной деятельности в отношении Белоруссии, вплоть до совершения актов терроризма.

В этот же день минобороны Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко начало проверку вооруженных сил республики.

10 октября Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. По словам министра обороны Белоруссии генерал-лейтенанта Виктора Хренина, задачи союзной региональной группировки войск России и Белоруссии носят сугубо оборонительный характер.

В тот же день белорусский президент заявил о том, что по территории республики готовился удар со стороны Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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