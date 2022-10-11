В Белоруссии объяснили проведение учений осложнением военно-политической ситуации

Учения министерства внутренних дел (МВД) Белоруссии, начавшиеся 11 октября, связаны с обострением военно-политической обстановки, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Сложившуюся ситуацию еще более обостряют деструктивно настроенные лица, находящиеся за пределами страны. Они призывают к подрывной деятельности в отношении нашего государства, вплоть до совершения актов терроризма. В том числе в рамках так называемого плана «Перамога» акцентируется внимание на подготовке вооруженных формирований, задачи которых связаны с прямой угрозой национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Учения МВД Белоруссии начались 11 октября на территории Гомельской области и, как рассказали в ведомстве, будут проходить на протяжении нескольких дней. Правоохранители отрабатывают действия при нападении диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований.

В этот же день минобороны Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко начало проверку вооруженных сил республики. Как сообщили в ведомстве, проверка носит комплексный характер и охватывает наиболее важные вопросы проверки готовности к выполнению «задач по предназначению».

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. По словам министра обороны Белоруссии генерал-лейтенанта Виктора Хренина, задачи союзной региональной группировки войск России и Белоруссии носят сугубо оборонительный характер.