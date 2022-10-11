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Белоруссия начала проверку вооруженных сил

Минобороны Белоруссии: начата проверка вооруженных сил
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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С 11 октября госсекретариат Совета безопасности Белоруссии начал проверку вооруженных сил республики. Об этом 11 октября говорится в Telegram-канале белорусского минобороны.

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Проверка начата по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Она носит комплексный характер и охватывает наиболее важные вопросы проверки готовности к выполнению задач по предназначению», — отметили в белорусском военном ведомстве.

Будут отработаны вопросы приведения в боевую готовность, совершение маршев, развертывание подразделений в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.

Ранее во вторник министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин отметил, что задачи союзной региональной группировки войск России и Белоруссии носят сугубо оборонительный характер.Он подчеркнул, что в нестоящее время проводится ряд мероприятий, направленных на упреждающую готовность и реагирование на обстановку по периметру границ Союзного государства.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск.

В тот же день Хренин призвал Киев не провоцировать Минск. Он подчеркнул, что планы белорусской армии носят оборонительный характер, но в случае агрессии ответ будет мгновенным и жестким.

Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке Польшей и Украиной боевиков для терактов в Белоруссии. Он также напомнил, что предупреждал об угрозах на западной границе еще в начале специальной военной операции России по защите Донбасса и говорил, что Белоруссия не позволит стрелять в спину русским.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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