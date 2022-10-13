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В Белоруссии пообещали дать отпор при нарушение границ государства

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович: Минск даст отпор при нарушении госграницы
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Минск не будет воевать и не станет предъявлять другим странам территориальные претензии, но даст отпор в случае нарушения государственных границ Белоруссии. Об этом 13 октября заявил секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает «БелТА».

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По его словам, обстановка вокруг республики «характеризуется тенденциями к обострению». Вокруг Белоруссии распространяется фейковая информация, но президент республики Александр Лукашенко сказал, что страна воевать не будет, напомнил Вольфович.

«За исключением того, если будет нарушена наша государственная граница. Вот тогда мы дадим отпор», — сказал Вольфович.

Он обратил внимание, что соседние страны — Польша, Литва, Украина не одобряют ситуацию в Белоруссии. Кроме того, Запад столкнул лбами славянские народы и пытается втянуть в конфликт Белоруссию.

«Политический прессинг продолжается уже давно, экономические санкции тоже, военное присутствие, демонстрация военной решимости возле наших границ также идет не первый год. И все это нарастает», — констатировал секретарь Совбеза.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны рассмотреть возможность отмены безвизового режима с Белоруссией. Решение принято после рассмотрения соответствующей петиции.

Днем ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей обратил внимание, что отправка международных наблюдателей от стран Запада на границу Украины и Белоруссии станет вовлечением третьих стран в конфликт. Он добавил, что полностью солидарен в этом вопросе с оценкой, которую ранее дала Россия.

Также дипломат заявил о скоплении техники и военных у границ Белоруссии. По его словам, Минск примет меры в связи с размещением военных у границ страны.

11 октября сообщалось, что Зеленский призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью. Кроме того, он попросил коллег из «большой семерки» создать для Украины «воздушный щит» в виде современных и эффективных систем ПВО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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