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Зеленский поручил кабмину рассмотреть отмену безвизового режима с Белоруссией

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Фото: РИА Новости/Егор Еремов
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны рассмотреть возможность отмены безвизового режима с Белоруссией. Информация об этом появилась 13 октября на сайте главы государства.

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«В настоящее время кабинету министров Украины предложено рассмотреть предложенные в электронной петиции вопросы в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан», — говорится в ответе президента на электронную петицию.

Ранее, 7 июля, на сайте офиса президента Украины появилась петиция, в которой предлагалось отменить безвизовый режим с Белоруссией.

На данный момент петиция набрала более 25 тыс. голосов, и Зеленский напомнил о том, что граница Украины с Белоруссией закрыта на въезд для граждан Белоруссии и других иностранцев в соответствии с распоряжением кабмина от 26 февраля 2022 года, добавив, что работает только один пункт пропуска на Волыни для въезда на территорию страны украинцев.

1 июля Украина ввела визовый режим для граждан России. Без визы россияне не смогут въезжать на территорию Украины, находиться там и следовать через нее транзитом. Получить визу возможно в визовых центрах восьми городов и в третьих странах.

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