Россияне смогут получить украинские визы в восьми городах

Компания-посредник VFS Global будет заниматься выдачей украинских виз на территории России. Об этом 22 июня рассказал представитель МИД Украины Олег Николенко.

«Можно будет воспользоваться визовыми центрами VFS Global в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. А граждане РФ, находящиеся в третьих странах, могут обращаться за визой в украинские дипучреждения в этих государствах», — сказал Николенко DW.

Представитель МИДа заверил, что Киев предпринимает усилия, чтобы визовый режим начал действовать 1 июля, как и было запланировано. Он отметил, что россиянам будут выдаваться стандартные визы, однако в связи с тем, что РФ относится к государствам с повышенным миграционным риском, проверка заявлений будет проводиться более тщательно.

Ранее 22 июня Швейцария заявила о готовности стать визовым посредником между Россией и Украиной. Обсуждения между тремя странами на этот счет пока продолжаются.

17 июня кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. Руководитель офиса президента страны Андрей Ермак объяснил это решение вопросами безопасности и необходимостью контроля за въездом российских граждан.

Возможность принятия закона, вводящего визовый режим для граждан России, Верховная рада рассматривала еще в 2017 году. Как тогда отметил депутат Госдумы Леонид Калашников, если Украина пойдет на такой шаг, то нанесет больший вред самим украинцам, поскольку Россия будет вынуждена пойти на зеркальные меры.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.