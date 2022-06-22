В Швейцарии заявили о готовности стать визовым посредником РФ и Украины

Швейцария может стать посредником между Россией и Украиной в оказании консульских и дипломатических услуг. Об этом «Известиям» сообщили в МИД этого государства, отметив, что для этого нужно согласование всех сторон.

«Швейцария предложила двум сторонам <конфликта> свои добрые услуги (посредничество. — «Известия»). В принципе, к этому относится и «защитный мандат» (посредничество в оказании консульских и дипломатических услуг, в случае если страны полностью или частично разрывают отношения. — «Известия»). В соответствии с международным правом, для этого требуется согласие всех трех государств-участников. Из-за продолжающихся обсуждений мы не можем предоставить дополнительную информацию», — заявили «Известиям» в МИД страны.

С 1 июля Украина вводит визовый режим с РФ. В кабмине страны сообщили, что у Киева есть действующие соглашения с визовыми центрами России. Кроме того, президенту подготовят предложения для выбора страны, которая будет представлять интересы Украины в РФ и заниматься визами.

Отметим, Швейцария уже выступала посредником между РФ и Грузией, после того как последняя заявила о разрыве дипотношений в августе 2008 года из-за конфликта на Южном Кавказе. По результатам обмена соответствующими нотами между РФ, Грузией и Швейцарией 5 марта 2009 года в России была открыта секция интересов Грузии. Одновременно посольство Швейцарии в Тбилиси открыло секцию интересов РФ.

Однако, как заявили «Известиям» в Госдуме, несмотря на позитивный международный опыт, в ситуации с Украиной пока о таком соглашении говорить несвоевременно.

«Опыт у нас есть, и он позитивный. Но в данном случае трудно понять, каковы дальнейшие намерения нынешнего украинского руководства. В любом случае решение, которое они приняли, у нас воспринимается с чувством недоверия», — заявил «Известиям» председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

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Третий нужный: Швейцария может стать визовым посредником РФ и Украины