Зеленскому предложили отменить безвизовый режим с Белоруссией

На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением отменить безвизовый режим с Белоруссией. Она была зарегистрирована 7 июля.

«Учитывая необходимость принятия надлежащих мер по противодействию беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, <…> обращаюсь к Вам с предложением инициировать прекращение соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан», — написал автор петиции Сергей Дремов.

На данный момент она собрала 66 подписей из необходимых 25 тыс. На сбор оставшихся отведено 92 дня.

Соглашение о безвизовом режиме между двумя странами было подписано 12 июня 2009 года.

1 июля Украина ввела визовый режим для граждан России. Без визы россияне не смогут въезжать на территорию Украины, находиться там и следовать через нее транзитом. Получить визу возможно в визовых центрах восьми городов и в третьих странах.

Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией 17 июня. По словам руководителя офиса президента страны Андрея Ермака, данное решение обосновано вопросами безопасности, необходимостью усиления контроля за въездом российских граждан на Украину, а также запросом общества.

6 июня Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан России. Он отдал распоряжение доработать данный вопрос премьер-министру страны Денису Шмыгалю.