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Украина ввела для граждан России визовый режим

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Для въезда на территорию Украины гражданам РФ с 1 июля будет необходимо получить визу. Соглашение между правительствами России и Украины «О безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией» больше не действует. Об этом сообщили в МИД Украины в пятницу, 1 июля.

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Без визы россияне теперь не смогут въезжать на территорию Украины, находиться там и следовать через нее транзитом. Получить украинскую визу граждане России смогут в визовых центрах восьми городов и в третьих странах.

«Российские граждане в России могут обращаться к визовым центрам внешнего поставщика услуг (компания VFS Global) в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Визовые ходатайства будут прорабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах по сотрудничеству с украинскими компетентными органами», — говорится на сайте ведомства.

При этом уточняется, что даже при наличии визы в поездке может быть отказано. Окончательное решение о разрешении на пересечение границы будут принимать сотрудники пограничной службы Украины.

Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией 17 июня. По словам руководителя офиса президента страны Андрея Ермака, данное решение обосновано вопросами безопасности, необходимостью усиления контроля за въездом российских граждан на Украину, а также запросом общества.

Возможность принятия закона, вводящего визовый режим для граждан России, Верховная рада рассматривала еще в 2017 году. Как тогда отметил депутат Госдумы Леонид Калашников, если Украина пойдет на такой шаг, то нанесет больший вред самим украинцам, поскольку Россия будет вынуждена пойти на зеркальные меры.

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