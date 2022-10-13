МИД Белоруссии дал оценку идее Зеленского о наблюдателях на границе

Отправка международных наблюдателей от стран Запада на границу Украины и Белоруссии станет вовлечением третьих стран в конфликт. Об этом в среду, 12 октября, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Как заявил Макей, он полностью солидарен в этом вопросе с оценкой, которую ранее дала Россия.

«Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт», — сказал Макей.

Он также отметил, что Белоруссия всегда воздерживалась от прямого участия в конфликте и желает, чтобы боевые действия прекратились.

Однако, по словам Макея, западные страны только нагнетают конфликт.

Кроме того, Макей заявил о скоплении техники и военных у границ Белоруссии. По его словам, Минск примет меры в связи с размещением военных у границ страны.

11 октября сообщалось, что президент Украины призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью. Кроме того, Зеленский попросил коллег из «большой семерки» создать для Украины «воздушный щит» в виде современных и эффективных систем ПВО.

В тот же день стало известно, что страны G7 продолжат оказывать военную и гуманитарную помощь Украине. Это совместно заявили главы государств и правительств стран «большой семерки» на саммите, прошедшем 11 октября.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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